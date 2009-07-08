Кабмин утвердил параметры сотрудничества Украины с НАТО

Правительство сегодня на заседании утвердило параметры сотрудничества между Украиной и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня на заседании были приняты параметры сотрудничества. О вступлении в НАТО сегодня на заседании правительства речь не шла», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в очередной раз подчеркнула, что решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только на основании результатов всеукраинского референдума.

*** В соответствии с повесткой дня, опубликованной на Правительственном портале, сегодня на заседании Кабмин должен был рассмотреть в соответствии с действующей процедурой проект указа Президента Украины «Об утверждении Годовой национальной программы по подготовке Украины к приобретению членства в Организации Североатлантического договора».