Ющенко: Украине в деполитизации газового вопроса нужна помощь Европы

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине в деполитизации газового вопроса нужна помощь Европы.

Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию «Ди Прессе», которое опубликовано на сайте Президента Украины.

“Природа проблемы украинской газотранспортной системы является не технической, а политической. И для деполитизации ей нужна помощь Европы. Поскольку газотранспортная система - это проблема не только Украины. Очень важно, чтобы в вопросе организации газового рынка Европа научилась говорить в один голос”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Для большей газовой безопасности ей нужна целостная конструкция с привлечением Украины. Мы открыты для такого многостороннего диалога. Но мы как вопиющие в пустыне”, - добавил глава государства.

На вопрос, как, по его мнению, предотвратить эскалацию, которая в январе привела к прекращению поставок газа в Европу, пока будет выработана единая позиция, В.ЮЩЕНКО ответил: “Договор с Москвой, который положил конец прекращению поставок газа, унижает Украину и базируется не на рыночных принципах. Следовательно, нестабильность прогнозировалась. Конечно, из этой темы опять будут извлекать политическую пользу и захотят показать Украину как ненадежного транзитера”.

По словам Президента Украины, с января 2009 года Европа тоже ведет себя так, как будто это является сугубо проблемой Украины.

“Наверное, не хватает смелости, чтобы разобраться, что в действительности произошло. Как мы можем быть виновны в прекращении поставок, если нашу ГТС мы считаем самой лучшей формой интеграции в Европу? 45 лет транзит газа функционирует без проблем, и так будет продолжаться и в дальнейшем. Но есть другие факторы”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В частности, среди внутренних украинских факторов он назвал необходимость реформировать, модернизировать газовый рынок Украины, а цены - либерализовать.