Регионал объяснил, зачем переписывать закон о выборах Президента

Изменения в закон о выборах Президента Украины вносятся с целью недопущения «искажения результатов волеизъявления граждан».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ во время заседания круглого стола на тему: «За прозрачные и честные президентские выборы без грязных технологий и фальсификаций».

Он выразил удивление по поводу критики по адресу законопроекта. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в сущности, в документе нет каких-то нововведений, касающихся формирования избирательных комиссий, а также относительно численности избирателей на избирательных участках.

Также, сказал он, «ни одной новой нормы не предлагали» в вопросе обжалования решений в судах.

По его словам, в законопроекте только согласован с законодательством вопрос о том, что Высший административный суд принимает решение как первая и последняя инстанция относительно результатов выборов. А все остальные вопросы могут решаться в апелляционных судах.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что главное задание данного закона - «минимизировать возможность искажения воли граждан».

По его словам, главное, что закон должен быть «убедительным с точки зрения того, что никто не сможет работать над тем, чтобы выборы или вообще не состоялись, или чтобы были искажены результаты волеизъявления граждан».

Он убежден, что эта цель будет достигнута, «даже если кто-то решит, что если его не избирают, значит, выборы не правильные».

Как сообщал УНИАН, 1 июля ВР приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины».

Законопроектом, в частности, предусматривается изменить порядок формирования окружных и участковых избирательных комиссий, уменьшить сроки избирательного процесса с 120 до 90 дней, усовершенствовать порядок обжалования решений субъектов избирательного процесса.

Также предлагается ликвидировать институт открепительных удостоверений и подписных листов в поддержку кандидата на пост Президента Украины.