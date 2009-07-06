Ющенко пригласил Далю Грибаускайте в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил новоизбранного Президента Литвы Далю ГРИБАУСКАЙТЕ осуществить первый зарубежный визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время двусторонней встречи с новоизбранным Президентом Литвы в ходе рабочего визита в эту страну.

В.ЮЩЕНКО отметил, что между Украиной и Литвой есть особые отношения, имеющие глубокие корни

В.ЮЩЕНКО поздравил Президента Литвы и весь литовский народ с 1000-летием Литвы. Он отметил, что Украина и Литва имеют “дорожную карту” отношений на 2009-2010 годы, целью которой является дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Также Президент Украины пригласил новоизбранного Президента Литвы осуществить свой первый зарубежный визит в Украину.

В свою очередь, Д.ГРИБАУСКАЙТЕ ответила, что пока не может обещать этого, однако попытается делать возможное для этого.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента Литвы состоялись 17 мая. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала почти 70% голосов избирателей.