Симоненко тоже собирается в Президенты
11:42, 06 июля 2009Политика
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Пленум рекомендовал
Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Украины будет рекомендовать съезду выдвинуть лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО кандидатом в Президенты Украины.
Как сообщает пресс-служба партии, в субботу, 4 июля, состоялся Пленум ЦК Компартии Украины, где была высказана рекомендация предстоящему съезду в отношении кандидатуры на пост главы Украинского государства от Компартии – П.СИМОНЕНКО.
Также пленум обсудил вопросы организации агитационно-просветительской работы в ходе предстоящей президентской кампании и принял соответствующие решения.
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