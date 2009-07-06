Симоненко тоже собирается в Президенты

Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Украины будет рекомендовать съезду выдвинуть лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО кандидатом в Президенты Украины.

Как сообщает пресс-служба партии, в субботу, 4 июля, состоялся Пленум ЦК Компартии Украины, где была высказана рекомендация предстоящему съезду в отношении кандидатуры на пост главы Украинского государства от Компартии – П.СИМОНЕНКО.

Также пленум обсудил вопросы организации агитационно-просветительской работы в ходе предстоящей президентской кампании и принял соответствующие решения.