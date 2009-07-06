Янукович хочет провести дискуссию - уже сегодня

Партия регионов инициирует проведение 6 июля круглого стола по вопросам обеспечения честных и прозрачных президентских выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на лидера политической силы Виктора ЯНУКОВИЧА.

В частности, Партия регионов инициирует проведение круглого стола на тему „За прозрачные и честные президентские выборы без грязных технологий и фальсификаций”.

“Предлагаем провести дискуссию с представителями всех парламентских фракций в прямом эфире телеканала „Рада” с участием журналистов всех СМИ”, - говорится в сообщении.

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