Под ВР будут требовать запрета употребления пива на улицах

Во вторник, 7 июля, с 9:00 гражданская кампания «Форум спасения Киева» проведёт пикетирование Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5) под лозунгами: «Пивной алкоголизм – STOP!», «Пиво – не вода! Украинцы вымрут, если продолжат лакать пиво литрами!», «Пиво – путь интенсивного вырождения общества».

В переданном УНИАН пресс-релизе «Форума спасения Киева» отмечается, что пикетчики призовут народных депутатов поддержать внесённый Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ и принятый в первом чтении 5 марта 2009 г. проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков) (№ 1171 от 11.12.2007).

В "Форуме спасения Киева" заявляют, что проблема алкоголизма приобретает колоссальные масштабы. Встретить сейчас подростка 12-14 лет с бутылкой пива в руке – обычное явление, не вызывающее особого удивления. Массово растёт пивной алкоголизм. И более всего этому способствует агрессивная реклама, создающая лживый миф о пользе и «крутости» употребления пива. В сознании общества она уже сделала этот горе-напиток национальным, привила стереотип – будто пиво невинная детская шипучка, отмечает ФСК. "Пивные барыги в стремлении наживы уже доходят до абсурда, выпуская заказные статьи, где настойчиво рекомендуют употреблять пиво беременным женщинам и матерям, которые кормят грудью для хорошей лактации, а детям – для крепкого и сладкого сна".

В пресс-релизе отмечается, что объёмы продаж пива растут в геометрической прогрессии, людей, пристрастившихся к пиву, становится всё больше и больше. По статистике, каждый житель нашей страны в течение года выпивает почти 60 литров пива. При этом мало кто задумывается, что пиво – это прежде всего алкоголизм, большой живот, больная печень, проблемы с сердцем и импотенция. За последние 10 лет пивных алкоголиков в Украине стало вдесятеро больше. Если 10–15 лет тому больных с такой зависимостью было один-два на сто алкоголиков, то сейчас – больше десяти, отмечают в гражданской кампании. В зависимость всё чаще попадают подростки, молодёжь. При этом пиво исключено из разряда спиртных напитков, на него не распространяются запреты на рекламу и другие ограничения. И это несмотря на то, что за последние годы содержание алкоголя в некоторых сортах достигло 14% (что соответствует винам по содержанию спирта). Во времена СССР крепость пива колебалась в пределах от 2,8% до 3,5%, подчеркивается в пресс-релизе. "Абсолютно необоснованно разделение спиртных изделий по степени оказываемого ими вреда на организм, поскольку среди них нет и не может быть невредных и безопасных. Мы требуем приравнять пиво к спиртным напиткам, выступаем за полный запрет его рекламы", - отмечают в "Форуме спасения Киева".

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