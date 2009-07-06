Ющенко будет праздновать в королевском обществе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Литву для участия в торжествах по случаю Тысячелетия этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что на празднование в Литву прибудут Королева Дании МАРГРЕТЕ II, Король Норвегии ХАРАЛЬД V, Король Швеции КАРЛ ГУСТАВ XVI и Королева СИЛЬВИЯ и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

От имени украинского народа В.ЮЩЕНКО во время торжеств выступит с приветственным словом.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, Президент Украины наградит орденом Свободы Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА.

Также во время визита В.ЮЩЕНКО встретится с новоизбранным Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ, после чего пообщается с представителями украинских СМИ.

Кроме того, Президент Украины примет участие в открытии монумента к Тысячелетию Литвы и ознакомится с реконструированным дворцом Великих князей Литвы.

В этот же день В.ЮЩЕНКО вернется в Украину.