Ющенко будет праздновать в королевском обществе
Президент отбыл в Литву
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Литву для участия в торжествах по случаю Тысячелетия этой страны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что на празднование в Литву прибудут Королева Дании МАРГРЕТЕ II, Король Норвегии ХАРАЛЬД V, Король Швеции КАРЛ ГУСТАВ XVI и Королева СИЛЬВИЯ и ряд других высокопоставленных должностных лиц.
От имени украинского народа В.ЮЩЕНКО во время торжеств выступит с приветственным словом.
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, Президент Украины наградит орденом Свободы Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА.
Также во время визита В.ЮЩЕНКО встретится с новоизбранным Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ, после чего пообщается с представителями украинских СМИ.
Кроме того, Президент Украины примет участие в открытии монумента к Тысячелетию Литвы и ознакомится с реконструированным дворцом Великих князей Литвы.
В этот же день В.ЮЩЕНКО вернется в Украину.