В Донецке хотят ввести обязательную медстраховку для гостей Украины

В Украине необходимо поскорее законодательно утвердить наличие обязательной медицинской страховки для всех въезжающих в страну иностранцев.

Об этом заявил в Донецке на выездном совещании Министерства охраны здоровья Украины по вопросам реализации концепции медицинского обслуживания участников и гостей чемпионатов по футболу «Евро-2009/2012» начальник Главного управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр АНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что уже 21 июля начинается финальная часть чемпионата Европы по футболу среди юношей Евро-2009, которая пройдет в Донецке и Мариуполе, но этот вопрос на государственном уровне остается нерешенным.

А.АНИЩЕНКО отметил, что при оказании медицинской помощи иностранцам «пока не отработана у нас система законодательно утвержденная, которая бы начиналась на въезде на территорию нашей страны и доходила бы до городов-участников чемпионата».

«В министерстве этот вопрос мы поднимали и даже давали свои законодательные инициативы, что нужно сделать на государственном уровне в этом вопросе, - объяснил начальник управления. - Чтобы так, как нас не пускали за границей без страховки, точно так и на территорию Украины не приезжал бы ни один иностранец без медицинской страховки». По его мнению, в Украине тоже нужно соблюдать эту международную норму. А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что самым главным при въезде иностранца в Украину должно быть наличие медицинской страховки, «или же, мы сами страхуем на украинской стороне». Он выразил свою обеспокоенность, что законодатели медлят с решением данного вопроса, а Евро-2009 Донецкая область уже будет принимать чуть более, чем через две недели.

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет ЕВРО-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.