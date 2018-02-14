Труханова не смогли привезти в суд из-за "отсутствия ресурсов" - прокурор

Суд решил перенести заседание суда по избранию меры пресечения мэру Одессы на утро 15 февраля.

Мэра Одессы Геннадия Труханова не доставили в Соломенский суд Киева для избрания меры пресечения.

Об этом с места события сообщает ТСН.

По словам прокурора Максима Кравченко, это произошло из-за "отсутствия ресурсов, необходимых для доставки Труханова в суд".

Читайте такжеСАП просит арестовать мэра Одессы Труханова с правом внесения залога в 50 миллионов гривень

Между тем суд решил перенести заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы на утро 15 февраля.

В этот же день будут избирать меру пресечения и для его сообщников.

Как сообщал УНИАН, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове.

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, обвинение просит залог в 30 млн для его заместителя и 10 млн каждом из остальных участников указанного производства.