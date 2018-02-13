НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы и трем должностным лицам горсовета

В НАБу отметили, что принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесском городском голове Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе одесского регионального управления НАБУ, 13 февраля сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который подписал указанный процессуальный документ.

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Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города - заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.

Процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы.

Сообщается, что сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

Кроме того, 13 февраля в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое человек - одно должностное лицо мэрии Одессы и двух физических лиц-руководителей компании.

Еще одному лицу - оценщику - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины.

Отмечается, что постановления о проведении обысков у упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года.