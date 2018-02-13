Грузия направит в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили

Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

Грузия направит Польше запрос об экстрадиции бывшего президента Михеила Саакашвили, выдворенного вчера из Украины.

Об этом сказал член парламентского большинства Александр Кантария, передает "Грузия онлайн".

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал Кантария.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор.

"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 января 2018 г. Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышение полномочий" на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.

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Саакашвили назвал приговор Тбилисского суда незаконным и противоречащим международным, национальным нормам и здравому смыслу.

Вчера, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане, после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.