Грузия направит в Польшу запрос об экстрадиции Саакашвили

10:08, 13 февраля 2018
Политика
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Михеил Саакашвили / REUTERS
 

Об этом сказал член парламентского большинства Александр Кантария, передает "Грузия онлайн".

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал Кантария.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор.

"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 января 2018 г. Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышение полномочий" на посту президента Грузии и приговорил к трем годам лишения свободы.

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Саакашвили назвал приговор Тбилисского суда незаконным и противоречащим международным, национальным нормам и здравому смыслу.

Вчера, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане, после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

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