Яценюк: десятки предприятий несут доллары в Украину

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что государство должно помочь предприятиям, которые работают на экспорт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал во время визита на Черниговское предприятие «Химволокно».

А. ЯЦЕНЮК отметил, что на экспорт идет более 90% продукции «Химволокна». «Таких предприятий есть десятки, и правительство должно понять одну простую вещь: это те предприятия, которые несут доллары в Украину», – заявил он.

По его словам, государство должно немедленно решить вопрос возмещения НДС. «Абсурд, что экспортно-ориентированное предприятие не получает возмещения НДС. Они же не торгуют “левым” налогом на добавленную стоимость, они производят продукцию и продают ее в Беларусь и Россию, но 11 миллионов гривен НДС уже год не возвращают. Это преступление против экономики Украины», – прибавил лидер “Фронта перемен”.

Кроме того А,ЯЦЕНЮК считает, что экспортно-ориентированным предприятиям необходимо предоставить государственный кредит. По его словам, поддержать экспортную отрасль можно путем внедрения кредитной линии экспортно-импортного банка.

“В условиях кризиса мы обязаны поддержать “Химволокно”, а речь идет лишь о 10 миллионах долларов оборотных средств. И это при том, что инвестор вложил 100 миллионов в реконструкцию. А проблема в том, что во время кризиса предприятие потеряет рынки”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также считает, что “с 140 миллиардов эмиссионных денег, напечатанных Нацбанком, можно было бы найти 60-70 миллионов, чтобы простимулировать черниговское предприятие”.