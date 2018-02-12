Саакашвили везут в аэропорт "Борисполь", могут сегодня депортировать в Варшаву — соратница

Саакашвили, по информации его соратников, везут в Борисполь.

Лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили уже сегодня, 12 февраля, могут выдворить из Украины.

Опального политика после задержания повезли в аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщила соратница Саакашвили Лиза Богуцкая.

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"Предварительно едем в аэропорт "Борисполь". Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом", — говорится в ее сообщении.

В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил журналистам, что это лишь предположения, передает "Громадське".

Как сообщал УНИАН, днем 12 февраля Михеила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве люди в камуфляже.

Пока неизвестно, кто задержал Саакашвили. В ГПУ, СБУ и МВД заявили, что не имеют к этому отношения.