Саакашвили везут в аэропорт "Борисполь", могут сегодня депортировать в Варшаву — соратница
16:19, 12 февраля 2018Политика
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Саакашвили, по информации его соратников, везут в Борисполь.
Саакашвили могут сегодня выслать в Варшаву рейсом в 17:25 / фото УНИАН
Лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили уже сегодня, 12 февраля, могут выдворить из Украины.
Опального политика после задержания повезли в аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщила соратница Саакашвили Лиза Богуцкая.
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"Предварительно едем в аэропорт "Борисполь". Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом", — говорится в ее сообщении.
В то же время адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил журналистам, что это лишь предположения, передает "Громадське".
Как сообщал УНИАН, днем 12 февраля Михеила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве люди в камуфляже.
Пока неизвестно, кто задержал Саакашвили. В ГПУ, СБУ и МВД заявили, что не имеют к этому отношения.
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