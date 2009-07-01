Яценюк говорит, что не собирается формировать новый круг «любих друзів»

«Фронт перемен» - это «не политтехнологический проект или временное сборище, которое завтра зайдет в списки областных, районных, сельских советов и парламента и будет решать свои вопросы». Об этом сказал народный депутат Украины, лидер этой организации Арсений ЯЦЕНЮК во время презентации Черниговской областной организации «Фронта перемен», координатором которого стал Николай РУДЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК считает, что в стране «мы начинаем с себя. Он добавил: «сегодня я открываю дверь, а вы будете идти, потому что за вами и за мной люди, которые снова поверили». «У нас с вами есть кредит доверия, и этот кредит – в Ваших руках», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что основная цель «Фронта перемен» - объединение страны. Он отметил: «нам нужно объединиться, объединить Восточную и Западную Украину, объединить Север и Юг, объединить и сшить Украинское государство и не позволить как внутренним, так и внешним силам ее разорвать».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что формирование «Фронта перемен» является началом создания «политической элиты, а не очередного круга «любих друзів». «Я не собираюсь формировать новый круг «любих друзів», я не собираюсь делать политическое шоу политических моделей Украины», - отметил он и добавил: «моя задача - изменить политическую элиту Украины, привести новых людей».

А.ЯЦЕНЮК определил для облорганизации две основных задачи – сформировать кадровый резерв и составить национальный и региональный план изменений. «Мне нужна общенациональная программа и региональная программа, для того, чтобы каждый регион увидел свой план изменений, свой результат, который будет осуществлен нами совместно», – добавил лидер «Фронта перемен» и подчеркнул: «мы пришли в политику не на один день».