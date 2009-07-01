Богатырева просит нардепов отменить «лицензии на вседозволенность»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА призывает народных депутатов отказаться от неприкосновенности для преодоления политической коррупции и установления верховенства права в государстве.

Об этом идет речь в ее открытом письме к политическим силам и их лидерам, к общественным движениям и избирателям, текст которого передан УНИАН.

“Депутатская неприкосновенность в украинских реалиях стала своеобразной дорогой лицензией на вседозволенность и превратила парламент в отгороженную от закона неприступную цитадель. Именно одиозный и необъятный депутатский иммунитет провоцирует приход в Верховную Раду не профессиональных законодателей, а часто людей, имеющих конфликты с законом”, - считает Р.БОГАТЫРЕВА.

Она убеждена, что жестокое убийство Валерия Олийника на Кировоградщине уже не оставляет права замолчать реформу статуса народного депутата или в очередной раз ее заговорить. “Уверена, что общество этого уже не потерпит. Политические силы, которые его не услышат, – обречены”, - говорится в письме.

По мнению секретаря СНБОУ, нужно как можно скорее внести изменения в действующую Конституцию, чтобы в сентябре-октябре этого года депутатская неприкосновенность “перестала быть источником коррупции в Украине”.

Вместе с этим, она предлагает немедленно, с подписями всех народных депутатов, принять специальное постановление Верховной Рады Украины об отказе избранников народа от депутатской неприкосновенности на время до конца исполнения их обязанностей в Верховной Раде 7-го созыва.

Р.БОГАТЫРЕВА убеждена, что предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата является прежде всего политическим актом. “Принимая такое политико-правовое решение, парламент предпримет первый шаг на пути выхода страны из состояния глубокого кризиса верховенства права и закона”, - считает она. Кроме того, это также принципиально создаст условия для более эффективной и результативной деятельности Генеральной прокуратуры и суда.

”Это проблема не только права, политики, но и морали. Она диктует нам необходимость остановить процесс криминализации политической власти и превратить ее институты в профессиональный единый корпус эффективных управленцев и законодателей. Это и позиция всего украинского народа. Она не имеет альтернативы и не может быть изменена планами политиков и любой целесообразностью”, - говорится в письме секретаря СНБОУ.