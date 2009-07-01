Литвин говорит, что Раду начинает трясти

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что внеочередное заседание парламента может состояться или в пятницу, или в субботу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя ситуацию по сбору подписей фракцией БЮТ о созыве внеочередного заседания ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, день созыва такого заседания будет зависеть от того, когда будут собраны подписи и пройдена процедура.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня Верховная Рада «вводится в зону повышенной турбулентности, и Верховная Рада Украины интересует исключительно как место, где можно демонстрировать свою позицию во время избирательной кампании, а при случае - использовать трибуну» для выражения своих позиций во время избирательной кампании. Он считает, что этого допустить нельзя.

По словам Председателя ВР, сегодняшнее блокирование трибуны парламента депутатами от Партии регионов засвидетельствовало, что интересовало политические силы принятие изменений в госбюджет и принятие новой редакции закона о выборах Президента Украины, а «все остальное – это демонстрация такая забавная и показательная» с тем, чтобы как-то мотивировать причины блокирования трибуны парламента.