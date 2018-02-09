Глава Нацсовета по телевидению ищет недвижимость в Майами за 600 тысяч - журналист

Человек с зарплатой в 10 тысяч доларов за год, позволяет себе подыскивать в Майями квартиры за 600 тысяч долларов, утверждает журналист.

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко с ежегодной зарплатой в 10 тысяч долларов якобы подыскивает себе недвижимость в Майами стоимостью 600 тысяч долларов.

Соответствующие сведения содержатся в обнародованной в Сети переписке Артеменко, заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" ведущий программы "Гроши" Александр Дубинский, передает ТСН.

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"Человек, который декларирует годовую зарплату в 10 тысяч долларов, позволяет себе подыскивать в Майами квартиры за 600 тысяч долларов. Что это за 600 тысяч долларов? Откуда они берутся, как не за выполнение конкретных заказов? Как я понимаю эту ситуацию? Человек выполняет задачи по "отжиму" телеканала у владельцев в пользу одного лица", - сказал он.

Дубинский отмечает, что в обнародованной переписке Артеменко много доказательств того, что он согласовывал с Администрацией президента, какие выносить предупреждения телеканалам. Ведущий добавил, что когда телеканал получает несколько предупреждений, то теряет лицензию, без которой не может работать.

Как сообщал УНИАН, в сеть выложили переписку главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Журналисты программы "Гроши" рассказали эксклюзивные подробности из взломанной почты главного телевизионного чиновника страны.