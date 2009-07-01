Киевэнерго: горячей воды нет и не будет

Киевляне, в квартирах которых были проведены гидравлические испытания труб, продолжают оставаться без горячей воды из-за долга горадминистрации перед «Киевэнерго», пишет газета «Сегодня» .

Как информирует издание, «Киевэнерго» вновь выясняет отношения с мэрией, которая, по словам тепловиков, задолжала им круглую сумму.

«Наш долг перед «Газом Украины» на 25 июня составляет 600 млн. гривен. А долг горадминистрации перед нами - порядка миллиарда. Нам нечем рассчитаться за газ, газовики опломбировали теплоноситель. Нет газа, не можем нагреть воду», - пояснил «Сегодня» пресс-секретарь «Киевэнерго» Алексей ДЕМИН.

Газета напоминает об отключении пол города этой зимой от тепла и горячей воды. На сегодня киевляне оказались снова в «заложниках»: тем, у кого отключили горячую воду из-за плановых испытаний сетей, включать ее не собираются, несмотря на то, что профилактика закончилась.

Сейчас плановое испытание сетей проходит на Троещине, Оболони, Виноградаре, Воскресенке - все эти микрорайоны обслуживает ТЭЦ-6 и местные котельные.

Использовать на ТЭЦ-6 мазут невозможно.

В мэрии же заявляют, что коммунальщики просто нагнетают ситуацию.

«У нас есть долги только за прошлый год, но мы гасим их за счет взаимозачетов. На самом деле тепловики просто немного затянули с проверкой сетей, и вода должна быть уже на днях», - заявил нам первый зампред КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, пишет газета.

В жэках отсутствие горячей воды газете объяснили прорывами труб. В тоже время в справочной «Киевэнерго» признались: «Воды нет и не будет из-за долга горадминистрации за газ. Вот когда он будет погашен, тогда у вас и появится горячая вода».

Без горячей воды продолжают оставаться, в частности, жилые дома в Шевченковском районе столицы, где испытания теплосетей проводились со 2 по 16 июня.

Как сообщал УНИАН, 15 июня «Киевгаз» предупредил, что киевляне могут летом остаться без горячей воды. На предприятии отметили, что причиной этого является 590 млн. грн. долга АК «Киевэнерго» перед ГК «Газ Украины» за потребленный газ.

16 июня, в 15.00 ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению выходного давления газа через газораспределительные станции киевского кольца. Согласно информации пресс-службы ОАО «Киевгаз», таким образом ГК «Укртрансгаз», по доверенности НАК «Нафтогаз Украины» приводит потребление газа потребителями города к выделенным поставщиками объемам. К соответствующим шагам «Нафтогаз» (ГК «Газ Украины») прибегла из-за того, что по состоянию на 15 июня АК «Киевэнерго» не имеет выделенных объемов газа.

В свою очередь первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО 16 июня заверил, что давление газа в сетях Киева нормальное и его не будут снижать.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, «есть очень серьезный вопрос» о поставках в столицу газа, но столичные власти договорились, что никаких перебоев с обеспечением горячей водой потребителей не будет. По его словам, мэрия намерена срочно отдать "Киевэнерго" 300 млн. грн полученного столицей кредита для погашения долгов за потребленный газ (1,2 млрд. грн. – общая сумма кредита ), которые вот-вот должны поступить от Банка "Крещатик".