У Тимошенко есть оптимистичные цифры

Сегодня на заседании правительства будут рассмотрены антикризисные меры в агропромышленном комплексе, космической и авиационной отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «сегодня подводятся итоги выполнения бюджета». «Есть оптимистичные на сегодняшний день цифры, которые свидетельствуют о том, что правительство и дальше продолжает держать все балансы», - добавила премьер.