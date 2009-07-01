У Тимошенко есть оптимистичные цифры
12:31, 01 июля 2009Политика
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Сегодня соберется Кабмин
Сегодня на заседании правительства будут рассмотрены антикризисные меры в агропромышленном комплексе, космической и авиационной отраслях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в интервью журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
По ее словам, «сегодня подводятся итоги выполнения бюджета». «Есть оптимистичные на сегодняшний день цифры, которые свидетельствуют о том, что правительство и дальше продолжает держать все балансы», - добавила премьер.
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