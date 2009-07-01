Тимошенко и Янукович пришли к компромиссу

Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 408 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале.

Сопредседателями этой рабочей группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Кроме того, в состав рабочей группы вошли члены комитета ВР по вопросам бюджета – Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Валерий БОРИСОВ, Александр ПЕКЛУШЕНКО и Василий ШПАК.

Кроме того, в группу включены представители Кабинета министров: министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, председатель правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ, заместители министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК и Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также по одному представителю от каждой фракции.

Ранее парламентарии отказались принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, который касался размеров прожиточного минимума и заработной платы, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ. Принятие данного документа поддержали лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн. в месяц.