Европарламент разрешил величить финансирование стран "Восточного партнерства"

В целом на проекты за пределами ЕС будет выделено 5,3 млрд евро, из которых на поддержку стран «Восточного партнерства» - примерно 1,8 млрд евро.

Европейский парламент принял законодательный акт, которым разрешил Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) увеличить финансирование стран «Восточного партнерства», включая Украину.

Читайте такжеУчастники саммита "Восточного партнерства" приняли итоговую декларациюКак передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось в рамках пленарного заседания ЕП сегодня в Страсбурге.

В соответствии с сообщением ЕИБ, распространенным после голосования, банку разрешается одолжить дополнительные 5,3 млрд евро на проекты за пределами Евросоюза.

На проекты, направленные на поддержку стран «Восточного партнерства», будет выделено примерно 1,8 млрд евро.

В ЕИБ отметили, что за период с 2014 по 2016 годы объемы кредитования Украины были удвоены - с 1,5 млрд евро до 3 млрд евро в рамках пакета поддержки Евросоюза, который был принят в марте 2014 года.

Также увеличенное финансирование будет направлено на инициативы в сфере миграции в странах «Южного соседства» и на Западных Балканах.

Президент ЕИБ Вернер Хойер, приветствуя это решение ЕП, сказал: «Развивать устойчивость, поддерживать инклюзивный рост и предоставлять помощь странам-партнерам в решении главных проблем, таких как миграция и последствия изменения климата, является основной задачей Банка ЕС за пределами Союза. Как ключевой партнер ЕС для финансирования развития, мы помогаем достичь целей внешней политики ЕС и безопасности и стабильности для граждан в Европе и за ее пределами. Сегодняшнее голосование позволяет нам продолжать это делать».

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - внешнеполитическая инициатива Евросоюза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Инициатива формально учреждена на Пражском учредительном саммите «Восточного партнерства» 7 мая 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2017 года Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита «Восточного партнерства» создать для Украины, Молдовы и Грузии модель «Восточное партнерство плюс». Кроме того, предлагается учредить для Украины, Грузии и Молдовы трастовый фонд, который бы фокусировался на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру, в то же время обеспечить «тщательную проверку их использования, чтобы предотвратить любые злоупотребления».