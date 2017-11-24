Доверие к властям восстановят реформа госуправления и борьба с коррупцией - декларация "Восточного партнерства"

Участники саммита «Восточного партнерства» заявили, что доверие народа к их правительствам может быть восстановлено через реформу государственного управления и борьбу с коррупцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятой сегодня декларации саммита.

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«Участники подчеркнули, что надлежащее управление на всех уровнях является ключом для доверия людей их правительствам. Выполнение реформ в государственном управлении, сфере правосудия, как и борьба с коррупцией является основой для всех других политик в этом отношении и важным для усиления жизнестойкости», - отмечается в документе.

Участники саммита также согласились, что «содействие человеческой безопасности, которая также зависит от развития эффективных, подотчетных, прозрачных и демократических институтов, уменьшит социальную уязвимость».

«Сотрудничество и поддержка Евросоюзом реформ сектора безопасности, выполнение интегрированного управления границами, борьба с организованной преступностью, противостояние гибридным угрозам, торговле людьми и экстремизму, в том числе через межрелигиозный и межкультурный диалоги, предотвращение радикализации, усиление кибербезопасности и борьба с киберпреступностью, усиление предотвращения катастроф улучшат способность партнеров противостоять давлению, перед которым они стоят», - говорится в декларации.

Участники саммита также согласились относительно важности эффективного сотрудничества между заинтересованными странами-партнерами и соответствующими институтами ЕС в борьбе с вышеупомянутыми вызовами.

«Участники саммита подчеркнули важность углубления, где это возможно, диалога в секторе безопасности и сотрудничества в сфере общей политики безопасности и обороны и пприветствовали ценный вклад партнеров в миссии и операции, которые проводит Евросоюз», - подчеркивается в документе.