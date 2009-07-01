Тимошенко пришла в Раду

В Верховной Раде по состоянию на 10:00 продолжается согласительный совет руководителей фракций.

По некоторой информации, в парламенте также присутствует премьер-министр Юлия Тимошенко. По крайней мере, кортеж премьера стоит под стенами Верховной Рады.

Между тем, депутаты фракции Партии регионов блокируют трибуну и президиум ВР.

Как известно, в среду, 1 июля, должно было состояться внеочередное заседание парламента.

БЮТ планировал осуществить кадровые назначения, однако Партия регионов настаивает на принятии решения о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Украинская правда