Тимошенко пришла в Раду
10:08, 01 июля 2009Политика
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Продолжается согласительный совет
В Верховной Раде по состоянию на 10:00 продолжается согласительный совет руководителей фракций.
По некоторой информации, в парламенте также присутствует премьер-министр Юлия Тимошенко. По крайней мере, кортеж премьера стоит под стенами Верховной Рады.
Между тем, депутаты фракции Партии регионов блокируют трибуну и президиум ВР.
Как известно, в среду, 1 июля, должно было состояться внеочередное заседание парламента.
БЮТ планировал осуществить кадровые назначения, однако Партия регионов настаивает на принятии решения о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
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