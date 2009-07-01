Партия регионов заблокировала ВР
09:59, 01 июля 2009Политика
1399 0
В кресле Литвина – Журавко
Фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, за президиумом висит лозунг «Литвин! Министры подождут, сначала помогите людям!». На трибуне президиума - лозунг «Алкоголиков и националистов в отставку!». Также в зале есть лозунг «Партия регионов защитит социальные гарантии людей». Вход в президиум заблокирован креслами. В кресле председателя ВРУ разместился народный депутат Украины Алексей ЖУРАВКО (фракция ПР).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter