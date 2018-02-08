Янукович прокомментировал решение суда, который разрешил заочное расследование против него - СМИ

Также он обвинил нынешних высокопоставленных чиновников в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014-го.

Экс-президент Виктор Янукович недоволен решением суда, который разрешил провести заочное досудебное расследование против него, и обвиняет нынешнюю власть, которая, мол, специально не допустила его адвокатов в суд.

Также он обвинил нынешних высокопоставленных чиновников в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014-го.

Об этом говорится в обращении экс-президента, которое к реакции ТСН.ua прислал пресс-секретарь его сына Александра Януковича Юрий Кирасир.

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"Нынешний режим пошел на преступные меры - с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое рассматривается в Печерском районном суде г. Киева. Такие действия - это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают больше фактов причастности ее представителей до самых тяжких преступлений. Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности "нынешних руководителей" к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена - Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы еще", - говорится в обращении Януковича.

Он утверждает, что не виновен в преступлениях во время Майдана, мол, дело против него сфабриковано. Также он обвиняет представителей нынешней власти в том, что "Крымом они рассчитались за возможность находиться в высоких киевских кабинетах. В 2014 году, придя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе".

Бывший президент также отмечает, что его обвиняют в преступлениях, которых не существует.

"Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня".

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Печерский районный суд г. Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого по делу Евромайдана.

26 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд г. Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по подозрению в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Это было сделано с целью помешать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева.

Речь идет о периоде с 18 по 20 февраля 2014 года, а также о террористическом акте, совершенном 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины.