Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича в деле о Майдане

В отношении еще трех фигурантов этого уголовного производства ходатайство прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

Печерский районный суд г. Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого по делу Евромайдана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов этого уголовного производства - Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Петра Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время », - написала Сарган.

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Она напомнила, что речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

«Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия», - отметила Сарган.

Ранее стало известно, что во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные чиновники российской ФСБ.