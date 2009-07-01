Сегодня - внеочередное заседание ВР

Сегодня в 10.00 должно начаться внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщает официальный сайт ВР, перед этим, в 9.00 запланировано заседание Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента.

Ранее Партия регионов угрожала сорвать это заседание, если не будут выполнены их требования. Так лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что внеочередное заседание парламента, инициированное БЮТ на среду, 1 июля, не состоится, если Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не согласится с требованием Партии регионов немедленно поднять зарплаты и пенсии для самых бедных граждан Украины.