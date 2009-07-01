Бывший посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР (2006-2009) считает, что июльский визит в Украину вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА продемонстрирует, что Украина остается среди приоритетов США.

Об этом он сказал в интервью “Главреду”.

“Это не просто символическая остановка. Такой визит важен, потому что продемонстрирует украинцам, что не только для старой, но и для новой администрации США Украина среди приоритетов”, - сказал он.

У.ТЕЙЛОР напомнил, что в Киев уже приезжал первый заместитель госсекретаря США Джим СТАЙНБЕРГ, чтобы поговорить о “кнопке “перезагрузки” и о том, что она не отобразится на украинских интересах”. “А теперь в Киев едет Джо БАЙДЕН, который уже ранее делал заявление о том, что США не признают никаких сфер российских интересов. Во время своего визита он сможет усилить это заявление и продемонстрирует украинским людям и украинскому правительству, что США – это надежный партнер Украины и хотят оставаться таким же надежным партнером”, - добавил У.ТЕЙЛОР.

Экс-посол считает, что главное препятствие визиту в Украину Президента США Барака ОБАМЫ заключается во времени.

“Думаю, что каждая страна сейчас в мире хочет, чтобы Президент ОБАМА приехал в неё. Это хорошо, что он настолько помогает американскому имиджу за рубежом”, - сказал У.ТЕЙЛОР. Он также отметил, что в ближайшем будущем нет шанса организовать визит в Украину американского Президента.

“Сейчас нет. Ведь другая причина, почему он не поехал, - президентские выборы в Украине. Я рад, что вице-президент БАЙДЕН едет в Украину, невзирая на президентскую кампанию. Я не представляю, чтобы Президент ОБАМА с его популярностью рок-звезды поехал в Киев во время предвыборной кампании. Я думаю, для него было бы лучше поехать после выборов», - добавил У.ТЕЙЛОР.