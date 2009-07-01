Люблинской унии - 440 лет

В среду, 1 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Визит будет проходить по приглашению Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО по случаю празднования 440-й годовщины подписания Люблинской унии.

Актуальность визита Президента Украины обусловливается необходимостью продолжения процессов исторического примирения, решения проблемных вопросов гуманитарного характера, сказала пресс-секретарь.

И.ВАННИКОВА отметила, что среди участников торжеств будут Президент Литвы Валдас АДАМКУС и бывший спикер парламента Беларуси Станислав ШУШКЕВИЧ.

Планируется, что Президент Украины примет участие в церемонии открытия и освящения Мемориальной таблицы в честь 440-летия Люблинской унии под названием «От Люблинской унии к Европейскому Союзу» и в церемонии подписания главами государств совместной декларации.

Люблинская уния (1569 г.) - соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в федеративное государство (Rzeczpospolita Obojga Narodów). Украинские земли, принадлежавшие княжеству Литовскому: Подляшье, Волынь, Брацлавщина, Полесье, Киевщина, - перешли в состав Польши.

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