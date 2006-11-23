Тарасюк и Костенко хотят стать одним ядром

Народный Рух Украины и Украинская народная партия намерены создать конфедерацию, которая бы объединяла все партии правоцентристского направления.

Об этом УНИАН сообщил председатель НРУ, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК.

«Мы встречаемся с руководством УНП, обсуждаем эти темы и пришли к выводу в качестве начального задания - создание конфедерации, которая бы объединяла все партии правоцентристского направления», - сказал Б.ТАРАСЮК.

При этом он отметил, что, «конечно, ядром этой конфедерации должны быть только две партии – Народный Рух Украины и Украинская народная партия». Он также отметил, что цель объединения НРУ и УНП никогда не исчезала с повестки дня и отвечает стремлениям членов обеих партий.

По словам Б.ТАРАСЮКА, он перенял эту тему уже в наследство. Он отметил, что проблема заключается в разных подходах к процессу объединения.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с министром иностранных дел, председателем НРУ Б.ТАРАСЮКОМ и председателем УНП Юрием КОСТЕНКО пути объединения патриотически-демократических сил Украины правого направления, в частности возможного слияния УНП и НРУ. Встреча состоялась по просьбе лидеров двух партий.