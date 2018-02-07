Украина в ПАСЕ поднимет вопрос нелегитимности выборов в России

Невозможно выбирать президента России на украинской территории, которой является Крым.

Уже во время ближайших заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности президентских выборов России в Крыму, заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

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"Накануне выборов президента РФ на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно выбирать президента России на украинской территории", - заявила она.

Напомним, выборы на пост президента в России состоятся 18 марта – в день, когда был аннексирован украинский Крым.

А сегодня стало известно, что Путин может впервые проголосовать на президентских выборах не в Москве. За новое место он, скорее всего, выберет Севастополь.