Международный референдум: Собчак вызвала недоумение антироссийским предложением по Крыму

Какндидат в президенты РФ Собчак предлагает определить статус Крыма на международном референдуме.

Кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак признает, что аннексия Крыма ее страной была незаконной, однако не считает, что РФ должна вернуть полуостров Украине.

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По ее мнению, статус Крыма может решить только международный референдум при участии населения Украины и России. Такое заявление Собчак сделала во время выступления в американском Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает «Голос Америки».

«Там (в Крыму) живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь — международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие в Украине, и все люди, которые проживают в России — все вместе — о статусе Крыма. На референдуме будет три вопроса: должен ли Крым быть независимым, частью России или частью Украины», — заявила политик.

На вопрос о том, было бы ли справедливым аналогичное предложение о референдуме со стороны Китая с более численным населением в случае его захвата части российской территории, Собчак заявила, что это сравнивать нельзя.