СНБО утвердил проект закона о нацбезопасности Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил проект закона «О национальной безопасности Украины», содержащий положения о введении гражданского контроля над сектором безопасности и обороны в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

В частности, говорится, что этот проект разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств - членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

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После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, закон «О национальной безопасности Украины» должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже реализованные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, «а также объединить в себе не только базовые принципы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах».

Он отметил, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

«Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, в НАТО неоднократно призывали Украину продолжать принимать решительные меры для выполнения обязательств по реформированию сектора обороны в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем и, в частности, перейти к гражданскому контролю над сферой обороны.