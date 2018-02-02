Тернополь будет поднимать бандеровский флаг вместе с сине-желтым в ответ на скандальный польский закон

Одновременно с сине-желтым флагом обязательно будут поднимать флаг национальной революции - красно-черный.

В Тернополе красно-черный флаг ОУН будут поднимать вместе с государственным флагом Украины во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях.

Данное решение было принято по инициативе городского председателя Сергея Надала на сессии Тернопольского городского совета 2 февраля 2018 года в качестве ответа на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", говорится в сообщении пресс-службы.

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Глава Тернополя отмечает, что несмотря на принятие указанного закона, Польша останется партнером Тернополя.

"Данным решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", - заявил Надал.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИДе разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.

В ответ на заявление Госдепаратмента США МИД Польши заявил, что закон об Институте нацпамяти не затрагивает свободу слова. В МИД Польши подчеркнули, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также умаления ответственности настоящих исполнителей преступления».