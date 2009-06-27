Ульянченко хочет увеличить Политсовет НСНУ на 80 человек
11:56, 27 июня 2009Политика
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Проект решения съезда раздали делегатам
Председатель Совета партии «Народный Союз Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО предлагает увеличить Политический совет с 114 до 194 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте решения съезда партии, розданного делегатам.
В состав Политсовета предлагается еще включить, среди других, Романа БЕССМЕРТНОГО, Ивана ВАСЮНИКА, Станислава ДОВГОГО, Юрия ЕХАНУРОВА, Владимира МОЙСЫКА, Николая ОНИЩУКА, Юрия ПАВЛЕНКО, Юрия РУБАНА, Александра ТРЕТЬЯКОВА, Евгения ЧЕРВОНЕНКО, Владимира ШАНДРУ.
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