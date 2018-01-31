В Госдепе США объяснили, когда введут новые санкции против России после обнародования "кремлевского списка"

В Госдепе заявили, что публикация "кремлевского доклада" стала только началом процесса для будущего введения санкций.

В Государственном департаменте США заявили, что новые санкции против Российской Федерации после обнародования "кремлевского доклада" будут введены тогда, когда это будет целесообразно.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник во время телефонного брифинга в Вашингтоне, сообщается на сайте Госдепа.

"Наиболее важная вещь, и я хочу с этого начать, заключается в том, что 29 января не было крайним сроком согласно статье 231 (закона "Противодействие противникам Америки через санкции"- УНИАН). Поэтому, это не был конечный срок для введения санкций. На самом деле, это была начальная дата. Это был старт процесса. Это был день, в который или после которого мы сможем начать вводить санкции, если мы в Государственном департаменте определим деятельность, подпадающую под действие положений закона", - сказал чиновник.

Также он признал, что намерение ввести санкции используется как инструмент с целью сдерживания РФ, но в тех случаях, когда сдерживание не срабатывает, приходится вводить санкции.

"Сдерживание не всегда срабатывает, и вы должны быть готовы, и мы готовы применить этот инструмент, когда посчитаем это целесообразным", - сказал чиновник.

Также он отметил, что политика сдерживания приводит не только к уменьшению уровня делового взаимодействия, но и к настоящей потере денежных средств.

"Это имеет ощутимое влияние, если дела не происходят. Например, в ситуации со статьей 231, в этом конкретном случае, деньги фактически не поступают в Кремль, поэтому это является мощной силой наравне и настоящими санкциями, когда мы решаем применить их", - сказал представитель Госдепа.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента Дональда Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.