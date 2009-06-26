Ющенко присвоил звание Герой Украины Алексею Порошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 25 июня 2009 года присвоил Алексею ПОРОШЕНКО звание Герой Украины с вручением ордена Державы.

Указ №481/2009 «О присвоении А.ПОРОШЕНКО звания Герой Украины» размещен на сайте Президента.

Звание А.ПОРОШЕНКО – генеральному директору акционерного общества «Укрпроминвест» (г. Киев) - присвоено "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур", говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2008 году Винницкий областной совет вместе с Винницкой областной государственной администрацией решили хлопотать перед Президентом Украины о присвоении гендиректору концерна "Укрпроминвест" А.ПОРОШЕНКО звания Герой Украины. За соответствующее решение проголосовал 51 из 66 депутатов, принимавших участие в сессии Винницкого облсовета.

А.ПОРОШЕНКО имеет государственные награды Украины - почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» (2001 г.), орден «Знак почета» (1970 г.), медаль «За трудовую доблесть» (1974 г.). Общий стаж работы - 48 лет.

73-летний А.ПОРОШЕНКО возглавляет концерн "Укрпроминвест" с 1999 года.

В состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, крупнейший из них - Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов. В состав формирования входит 20 сел, в которых создано почти 6000 рабочих мест. По показателям, предприятия, подчиненные "Укрпроминвесту", являются лидерами сельхозпроизводства Украины. Урожайность сахарной свеклы составляет 540 центнеров с гектара, озимой пшеницы - до 63 центнеров, яровой пшеницы - 41 центнер, кукурузы - около 87 центнеров. Надои на одну корову составляют 7500 кг в год.