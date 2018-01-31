Саакашвили возобновляет марши в Киеве

Митинг в столице запланирован на воскресенье, 4 февраля.

Движение "Рух новых сил", лидером которого является Михеил Саакашвили, заявило о новой акции протеста в Киеве.

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Как говорится в сообщении политсилы в Facebook, начало митинга запланировано на воскресенье, 4 февраля, в парке им. Тараса Шевченко.

"Мы начинаем демонтаж системы коррупции и олигархов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания никакой меры пресечения лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".