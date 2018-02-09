Саакашвили задержала "Альфа" - нардеп

В пятницу, 9 февраля, вновь сообщается о задержании Саакашвили.

Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Продолжение: В СБУ опровергли информацию о задержании Саакашвили "Альфой"

Как написал нардеп в Facebook, опального политика задержало спецподразделение СБУ "Альфа".

"Хроники маразма. Только что Саакашвили задержан "Альфой", - говорится в сообщении Игоря Луценко. Позже Луценко удалил свой пост с Facebook.

Это произошло в отеле Fairmont Grand в Киеве, уточнил соратник лидера "Руху новых сил" Давид Сакварелидзе.

Спецназовцы приезжали в отель, но лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили не задержали. Об этом во время прямой трансляции из отеля, которая велась на странице Саакашвили, сообщил его соратник Юрий Деревянко.

«Мы находимся в отеле. Буквально несколько минут назад сюда приезжали спецназовцы, вооруженные автоматами. Здесь сейчас находится Саакашвили, и они намеревались, очевидно, его отсюда забрать. Когда вышли наши активисты, им сказали никуда не выходить, и спецназовцы ушли. Они представились охране отеля как спецподразделение пограничной службы. Внешне ничем не отличаются от спецназовцев «Альфа», - рассказал он.

По словам Деревянко, администрации отеля не были предоставлены никакие судебные решения.

Напомним, 5 декабря 2017 года Луценко продемонстрировал СМИ аудиозапись и расшифровку телефонного разговора между Саакашвили и Курченко. «После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили, был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко», - отметил генпрокурор. На записи лица, голоса которых похожи на Саакашвили и Курченко, обсуждают дальнейшие планы сотрудничества. Аутентичность голосов подтвердил Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ по результатам фоноскопической экспертизы.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза - 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018года - переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.

26 января Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о неизбрании меры пресечения лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст .28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.