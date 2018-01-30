Украинский министр назвал "кремлевский доклад" последним предупреждением для России

По словам министра юстиции, США имеют право без дополнительного уведомления вводить весь спектр санкций и мер против компаний и соответствующих физических лиц.

Обнародованный Министерством финансов США «кремлевский доклад» - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству, против которых могут быть введены санкции, - является последним предупреждением для России в вопросе прекращения агрессии против Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Я уверен, что этот дополнительный список, который был опубликован Министерством финансов Соединённых Штатов, является фактически последним предупреждением для Российской Федерации, ее руководства и ближайшего окружения о необходимости выполнения своих обязательств, определенных как Минскими соглашениями, так и касательно восстановления территориальной целостности Украины, так и прекращения агрессии против Украины, которая происходит сейчас на востоке страны", - заявил Петренко.

По его словам, США, согласно их законодательству, имеют право без дополнительного уведомления вводить весь спектр санкций и ограничивающих мероприятий против компаний и соответствующих физических лиц.

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Министр отметил, что правительство США всегда занимает последовательную позицию, когда применяет санкции к тем лицам и к тем странам, которые нарушают территориальную целостность своих соседей и пренебрегают верховенством права, в данном случае это страна-агрессор Российская Федерация.

Петренко также выразил благодарность американским партнерам за последовательную позицию в поддержке Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.