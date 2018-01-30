У Путина отреагировали на "кремлевский доклад"

Пресс-секретарь президента РФ подчеркивает, что опубликованный в США «кремлевский доклад» предстоит еще проанализировать.

В Кремле заявили, что не нужно «предаваться эмоциям» в связи с публикацией США списка приближённых к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку опубликованный документ предстоит еще проанализировать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские чиновники из опубликованного списка названы «врагами США».

«Предстоит проанализировать факт публикации именно такого списка - максимально широкого с упоминанием членов высшего руководства России, что достаточно беспрецедентно. Лишь после анализа можно давать какие-то заключения, приходить к каким-либо выборам», - заявил Песков.

Он сообщил, что заявление по этому списку вероятнее всего сегодня сделает президент РФ, когда будет встречаться со своими доверенными лицами.

Песков отметил, что в опубликованном документе много оговорок, что он не является расширением санкций или ограничений, но сам факт придания ему публичности «потенциально может наносить ущерб имиджу и реноме нашим предпринимателям, нашим политикам и членам руководства».

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Он подчеркнул, что пока этот список не является санкциями, но в США заявили, что в будущем могут вводиться персональные санкции, и здесь «дьявол кроется в деталях», поэтому «поверхностный и эмоциональный подход неприемлем».

«Необходим анализ. Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений. Здесь не нужно предаваться эмоциям – надо все понять, а потом уже сформулировать позицию», - считает Песков.

При этом он обратил внимание, что лица из этого списка «названы врагами США, если внимательно прочитать текст и заголовок документа».

«Де-факто – вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление», - подытожил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал УНИАН, Минфин США представил так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе «олигархов» в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.