Байден: коррупция остается наибольшей проблемой для Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой для Украины. В связи с этим он рекомендовал представителям администрации президента Дональда Трампа внимательно следить за тем, что говорят и умалчивают представители украинской власти, а также проверять, как они выполняют свои обещания.

Читайте такжеБайден: у Волкера "недостаточные" полномочия для решения ситуации на ДонбассеОб этом Байден заявил во время выступления в Совете по международным отношениям США, передает Голос Америки.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве", - подчеркнул Байден.

Также во время своего выступления он вспомнил об Антикоррупционном суде. "Они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но один из трех необходимых институтов сейчас отходит назад. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет", - отметил Байден.