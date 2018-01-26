Прокурор просит для Саакашвили круглосуточный домашний арест

В прокуратуре считают, что суд первой инстанции не учел риск препятствования фигурантом досудебному расследованию.

Апелляционный суд Киева продолжает рассматривать апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о неизбрания экс-главе Одесской ОГА и лидеру партии "Движение новых сил" Михеилу Саакашвили меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании присутствуют Саакашвили и народные депутаты, в частности Игорь Луценко, Виктор Чумак, Виталий Куприй и Юрий Деревянко.

На заседание также прибыл председатель парламентской фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая подтвердила готовность взять на личные поруки Саакашвили.

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Саакашвили заявил журналистам, что в зале присутствуют 8 человек из тех, которые в суде первой инстанции подавали заявления о взятии подозреваемого на личные поруки.

В начале заседания сторона защиты заявила ходатайство об отводе одного из прокуроров Александра Говорощука, суд ходатайство отклонил.

Говорущак просит избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

Поддерживая ходатайство об отмене решения суда первой инстанции, Говорущак отметил, что следственный судья в суде первой инстанции признала, что подозрение было вручено Саакашвили ненадлежащим образом, что, по мнению прокурора, не соответствует действительности.

Также Говорущак считает, что судья неправомерно поставил под сомнение сам факт задержания Саакашвили.

Прокурор обратил внимание, что суд первой инстанции не дал оценки рисков препятствования досудебному расследованию со стороны Саакашвили.

Сторона защиты и Саакашвили возразили в удовлетворении апелляционной жалобы.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза - 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года - переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда.

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.