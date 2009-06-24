Ющенко не хочет повторять ошибки 2004 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости исключить принципы партийного подхода в вопросах формирования системы исполнительной власти в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, эту позицию глава государства выразил сегодня в ходе обсуждения его проекта обновленной Конституции со студентами, преподавателям и научными работниками Харьковской области.

Примером негативных последствий партийных подходов в формировании власти В.ЮЩЕНКО назвал отсутствие сегодня в стране ключевых должностных лиц – министров иностранных дел, обороны, финансов, транспорта, руководителей Фонда госимущества и Антимонопольного комитета, а также многих глав госадминистраций и их заместителей.

В.ЮЩЕНКО указал на недопустимость состояния, когда вся страна становится заложником «такой политики, когда у нас власть, по сути, обезглавлена». «Наша модель формирования власти, которая базируется на партийной основе, - сказал В.ЮЩЕНКО, - привела нас к тому, что и система исполнительной власти, которая сформирована этими политическими силами на этом принципе, и органы государственного управления, которые должны быть деполитизированы, наднациональными, - начали формироваться через партийный подход. Метастазы нестабильности, которые находятся в системе правительства или исполнительной власти или большинства, сразу передались на метастазы государства».

По мнению В.ЮЩЕНКО, Украина сегодня нуждается «не в изменениях и поправках в Конституцию, а в новой редакции, которая даст ответ на все эти вызовы и тревоги».

Говоря о необходимости обновления Основного закона государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что «изменения в Конституцию – сейчас», «Конституция принадлежит исключительно народу», и «более важного вопроса на сегодня нет». При этом Президент призвал избежать повторения «такой закрытой модели формирования власти, которую продуцирует рецидив».

«Мое предложение, когда мы говорим о новой редакции Конституции, - это, прежде всего, свобода и право. Это тот базовый компонент, который я хочу принести в национальную Конституцию», - сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что «в обществе не должно быть человека, отдаленного в ответственности перед законом, начиная с Президента. Равенство перед законом – альфа украинской Конституции».

Важным В.ЮЩЕНКО назвал, в частности, необходимость «отмены депутатской неприкосновенности, усиления компонента защиты человеческих прав».

Он снова выразил убеждение, что «любые изменения в Конституции, как дополнения, так и исключения, должны приниматься исключительно на всенародном референдуме, - чтобы мы не повторили ошибки 2004 года, когда изменили систему власти в Украине, не спросив ни одного человека».

«Я глубоко убежден, - сказал глава государства, - что нации не нужны больше такие риски. И поэтому работа над Конституцией, ее дальнейшими изменениями и дополнениями должна принадлежать исключительно народу. И проходить исключительно через всенародный референдум».