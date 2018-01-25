Председатель Житомирской ОГА представил нового руководителя Черняховского района

Сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич представил нового руководителя Черняховского района Николая Жилинского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, представление состоялось в Черняхове в рамках рабочей поездки Гундича в Черняховский район.

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«Уже традиционно ставлю дедлайны новоназначенному руководителю в подтверждение его профессиональности. Председатель райгосадминистрации должен завершить процесс объединения общин, до конца года построить амбулаторию и создать опорную школу», – сказал Гундич.

Новый руководитель райгосадминистрации поблагодарил за доверие.

После представления Гундич проведет личный прием жителей Черняховского района, осмотрит объекты, которые могут быть профинансированы за средства Государственного фонда регионального развития, а также ознакомится с роботой местного предприятия ООО «Данико».

До Жилинского Черняховской райгосадминистрацией руководил Павел Игнатенко, который был уволен с этой должности.

Справка УНИАН. Николай Жилинский родился 8 января 1967 года, работал на разных должностях, а до назначения - первым заместителем председателя Черняховской районной государственной администрации Житомирской области.