Порошенко назвал размещение миротворцев ООН на Донбассе жизненной необходимостью

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о жизненной необходимости развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Такое заявление он сделал во время выступления на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Читайте такжеГлава МИД Германии: по миротворцам на Донбассе могут договорится еще до выборов в РоссииПрезидент отметил, что Украина тратит 6% ВВП на сектор обороны и безопасности. «Десятки тысяч украинцев защищают не только наш суверенитет, не только нашу территориальную целостность и независимость, но свободу и демократию в Европе и во всем мире, остановив Россию», - заявил он.

По словам Порошенко, глобальная стабильность была разрушена одним из постоянных членов Совета безопасности ООН, который оказался агрессором.

«Мы жизненно нуждаемся в миротворческой миссии на восток моей страны», - заявил он.

При этом президент поблагодарил международных партнеров, которые поддержали эту идею и готовы принять участие в миротворческой миссии.

Глава государства подчеркнул, что за последние три года Украина создала одну из самых эффективных армий на континенте.