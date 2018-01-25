Порошенко назвал размещение миротворцев ООН на Донбассе жизненной необходимостью

11:24, 25 января 2018
Политика
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Президент напомнил, что глобальная стабильность была разрушена одним из постоянных членов Совбеза ООН, который оказался агрессором.

Порошенко отметил важность размещения на Востоке Украины миротворческой миссии ООН / venturesafrica.com

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о жизненной необходимости развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Такое заявление он сделал во время выступления на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Читайте такжеГлава МИД Германии: по миротворцам на Донбассе могут договорится еще до выборов в РоссииПрезидент отметил, что Украина тратит 6% ВВП на сектор обороны и безопасности. «Десятки тысяч украинцев защищают не только наш суверенитет, не только нашу территориальную целостность и независимость, но свободу и демократию в Европе и во всем мире, остановив Россию», - заявил он.

По словам Порошенко, глобальная стабильность была разрушена одним из постоянных членов Совета безопасности ООН, который оказался агрессором.

«Мы жизненно нуждаемся в миротворческой миссии на восток моей страны», - заявил он.

При этом президент поблагодарил международных партнеров, которые поддержали эту идею и готовы принять участие в миротворческой миссии.

Глава государства подчеркнул, что за последние три года Украина создала одну из самых эффективных армий на континенте.

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Теги: #Донбасс#Порошенко#миротворцы