Фейковые новости являются частью гибридной войны РФ против всего свободного мира – Порошенко в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о важности донесения правды о событиях, происходящих в Украине, поскольку распространение фейковых новостей является частью «гибридной войны», которую ведет Российская Федерация против всего свободного мира.

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Об этом он заявил во время выступления на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я думаю, что было бы чрезвычайно важно доносить правду о том, что происходит в Украине, что действительно происходит в нашей стране, чтобы защитить весь мир от фейковых новостей, которые распространяются по всему миру, в США, Канаде, большинстве стран ЕС», - заявил Порошенко.

«Фейковые новости очень хорошо скоординированы, это одна из частей российской гибридной войны, которую она ведет не только против Украины, но и против всего свободного мира», - добавил президент.