Байден: у Волкера "недостаточные" полномочия для решения ситуации на Донбассе

Бывший вице-президент США Джозеф Байден высоко оценил авторитет спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, но заявил о недостаточных полномочиях для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, передает радио Свобода.

Читайте такжеБайден прокомментировал решение Трампа предоставить Украине летальное оружие«Волкер – авторитетный парень, авторитетный. Но Курт, насколько мне известно, не обладает полномочиями или возможностью, чтобы выйти и сказать: если вы это не решите, то пойдете», – сказал Байден.

По его мнению, Волкеру не было предоставлено достаточно рычагов более жесткого влияния на руководство Украины в рамках реализации как минских договоренностей, так и по борьбе с коррупцией.

Сам Курт Волкер или его представители не комментировали высказывания Байдена.

Кроме того, Джозеф Байден, который в администрации Барака Обамы занимался вопросами Украины, высоко оценил решение нынешнего руководства Белого дома предоставить Киеву летальное оружие. Также он отметил, что более слабая политика США в отношении Украины ведет к отступлению от осуществления ею антикоррупционных реформ.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Украину прибыл спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер для переговоров с украинским руководством относительно поисков пути мирного урегулирования на Донбассе. А уже в пятницу он проведет переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.