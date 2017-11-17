Байден рассказал, что был "главным" по Украине в администрации Обамы

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил в четверг во время выступления в университете Пенсильвании, что имел полное доверие президента США Барака Обамы по вопросам, связанным с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Центра Байдена с дипломатии и глобальной политики при университете Пенсильвании, передает Голос Америки.

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"Президенту не просто передать абсолютную власть по определенному вопросу вице-президенту... Необходимо большое доверие, чтобы президент сказал: "Ты занимаешься Ираком. Ты занимаешься Украиной, Джо", - говорится в сообщении.

Джозеф Байден занимал должность вице-президента в администрации Обамы с 2008 по 2017 год.

Во время работы в Администрации президента США Байден неоднократно посещал Киев и поддерживал постоянный контакт с украинским руководством.